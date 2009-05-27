Кабмин 30 мая рассмотрит вопрос о госбюджете-2010

Правительство рассмотрит вопрос об основных макроэкономических показателях государственного бюджета на 2010 год в субботу, 30 мая, на отдельном заседании Кабинета Министров Украины по бюджетным вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Я так понимаю, по техническим причинам не рассматривался сегодня вопрос об основных макроэкономических показателях, которые готовило Минэкономики, и, безусловно, без одобрения правительством этих показателей формировать бюджетную политику невозможно», – сказал он.

По словам И.УМАНСКОГО, в связи с этим принято решение в субботу провести уточнение предложенного Минфином документа по основным направлениям бюджетной политики на 2010 год, а также предложений Минэкономики по основным макропоказателям и социальной политике на следующий год.

«Эти два документа мы рассматриваем и до того времени (до субботы – УНИАН). Надеюсь, мы получим предложения от соответствующих министерств по структурным изменениям, по законодательным актам, которые необходимо принять, чтобы провести эти структурные изменения», – сказал и.о. министра финансов.

При этом он уточнил, что в субботу будут рассмотрены как макроэкономические показатели, так и изменения, которые предлагается внести в бюджет на следующий год относительно межбюджетных отношений с органами местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, на заседании правительства премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не поддержит проект государственного бюджета на 2010 год при отсутствии прямого планирования бюджетов сел и поселков.

По ее словам, при формировании бюджетной политики будет изменена система изъятий из местных в центральный бюджет. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что, начиная с 2010 года, поступления от налогов на землю, транспортных и экологических сборов, а также от штрафных санкций будут оставаться в местных бюджетах в полном объеме.