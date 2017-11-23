Бюджет Пенсионного фонда в 2018 году вырастет на четверть – Рева

Бюджет Пенсионного фонда Украины в 2018 году вырастет на 25% и составит 355 миллиардов гривень, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью корреспонденту УНИАН.

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"Нам нужно будет (в 2018 году – УНИАН) осуществлять примерно 30 миллиардов гривень выплат каждый месяц. То есть, собственные доходы Пенсионного фонда должны составлять порядка 214 миллиардов. Дотации из госбюджета остаются неизменными - 141,5 миллиарда гривень. Общая цифра - 355 миллиардов гривень", - сообщил Рева.

Он добавил, что в этом году доходы Пенсионного фонда выросли на 37%, а к концу года в ПФУ будет еще примерно 15 миллиардов гривень чистой экономии.

"На этот год мы планировали бюджет Пенсионного фонда в размере 284 миллиарда гривень, из них 141,5 миллиарда - дотация из государственного бюджета и 142,5 миллиарда - собственные поступления. С января по сентябрь ежемесячно мы тратили по 22,5 миллиарда гривень, то есть за девять месяцев израсходовано 202,5 миллиарда", - сказал министр.

Он отметил, что на октябрь-декабрь уйдет 87 миллиардов гривень. Итого - 289 миллиардов гривень, сумма выше, так как доходы были выше запланированных.

Как сообщал УНИАН, 3 октября текущего года Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, целью этого закона является уточнение положений относительно расходов, которые осуществляются из Государственного бюджета Украины, а также относительно покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, наполнение бюджета Пенсионного фонда в январе - октябре текущего года на 13,9%, или на 15,5 миллиарда гривень превысил план и составил 126,9 миллиарда гривень.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, поступления в Пенсионный Фонд Украины от единого социального взноса (ЕСВ) с начала этого года выросли на 40%, или на 34 миллиардов гривень, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 130 миллиардов гривень.

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