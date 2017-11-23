Рева назвал сроки проведения аудита Пенсионного фонда

Внешний аудит Пенсионного фонда Украины будет проведен в первом полугодии 2018 года, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью УНИАН.

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"Думаю, международные аудиторы будут определены по итогам тендеров. Пусть они нам покажут мастер-класс, чтобы не было никаких вопросов", - добавил Рева.

Он сообщил, что Фонд в любом случае будет реформироваться. "Уже сейчас и структуру меняем, и систему бухгалтерской отчетности, и численность штата, внедряются очень интересные перспективные программы. Во всяком случае, нынешнее руководство фонда настроено на реформы, чтобы фонд стал современной структурой", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен существенно улучшить систему пенсионного обеспечения в стране путем реорганизации некоторых территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

Постановлением Кабмина предусмотрено сокращение численности работников - как в аппарате Пенсионного фонда Украины, так и в территориальных органах фонда. Освободившиеся средства будут направлены на выполнение положений Закона Украины "О государственной службе".

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