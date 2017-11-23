Нацбанк снова ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2686,1440 (23 ноября – 2664,7562)

100 EUR – 3182,5434 (23 ноября – 3130,8221)

10 RUR – 4,5947 (23 ноября – 4,5161)

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,87 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,81/31,83 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8614 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 418 сделок на сумму 217,82 миллиона долларов.