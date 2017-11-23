В Фонде гарантирования назвали условие возвращения денег крупным вкладчикам "Дельта Банка"

Крупные вкладчики ликвидируемого "Дельта Банка", вклады которых превышают гарантированную сумму возмещения 200 тысячи гривень, смогут вернуть свои деньги в общем объеме на 8,8 миллиарда гривень только в случае освобождения активов банка из под залога ряда обеспеченных кредиторов.

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Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

"Эти структуры заключили договоры залога с "Дельта Банком", чтобы их обязательства удовлетворялись вне очереди. Теоретически имея активы, которые покрывают всю третью и четвертую очередь кредиторов, в которых вкладчики банка, на практике вероятность погашения обязательств перед этими вкладчиками зависит от того, что будет с обязательствами перед обеспеченными кредиторами", - пояснил представитель фонда.

По его словам, при балансовой стоимости активов "Дельта Банка" в 94,3 миллиарда гривень их рыночная стоимость составляет всего 27,4 миллиарда. Но даже при реализации активов по такой стоимости выручка покроет выплаты вкладчикам третьей очереди (уже выплаченные вклады в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривень на общую сумму 15,5 миллиарда гривень) и четвертой очереди (вклады "200+" на 8,8 миллиарда гривень).

"Помимо проблем судебной и исполнительной систем, препятствующих реализации этих активов, есть еще одна специфика "Дельта Банка": его лучшие активы находятся в залоге по обязательствам перед обеспеченными кредиторами, требования которых должны погашаться вне очередности",- добавил Оленчик.

Представитель Фонда гарантирования сообщил, что среди этих кредиторов "Ощадбанк" с требованиями на 1,7 миллиарда гривень, Государственное ипотечное учреждение (3,9 миллиарда гривень) и ряд кредиторов, имеющих отношение к группе "Фокстрот" (5 миллиардов гривень).

При этом Оленчик отметил, что договоры с обеспеченными кредиторами являются ничтожными, но кредиторы с этим не согласны, в связи с чем идут длительные судебные процессы с "Ощадбанком", ГИУ, "Фокстротом".

"Суды проходят с переменным успехом, но в целом, у нас есть обоснованные ожидания, что если не со всех 11 миллиардов, то хотя бы со значительной части этой суммы будет снято обременение, и мы сможем продать активы, чтобы выплатить средства вкладчикам", - сказал представитель Фонда гарантирования.

Также он сообщил, что фонд работает в этом направлении совместно с объединением крупных вкладчиков "Дельта Банка", для которых абсолютно очевидно, что шансы вернуть вклады нулевые при наличии обременения обеспеченных кредиторов, даже в случае эффективной продажи активов.

В фонде сообщили, что общественная организация "Союз вкладчиков "Дельта Банка" уже инициировала судебные разбирательства с еще одним обеспеченным кредитором – Национальным банком Украины, который имеет претензии на активы в размере 9 миллиардов гривень.

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В частности, глава организации Людмила Самковская пояснила, что объединение добивается в судах признания недействительными заключенных с Национальным банком договоров залога имущественных прав, считая, что они составлены с нарушением закона.

"Только при условии снятия обременения со всех активов, которые на сегодня находятся в залоге у обеспеченных кредиторов, в первую очередь НБУ, шансы возврата части средств вкладчикам "200+" становятся реальными", - сказала Самковская.

Справка УНИАН. "Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.