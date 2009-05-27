Банкиры надеются, что Ющенко ветирует закон о моратории

Банкиры надеются, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса», поскольку данным законом воспользуются недобросовестные заемщики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь во время круглого стола, посвященного принятию Верховной Радой данного закона.

Как отметил председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ, принятие данного закона лишит возможности защиты банковских вкладчиков. Кроме того, банкир уверен, что этой нормой воспользуются недобросовестные клиенты, которые не хотят погашать кредитные обязательства перед финучреждениями.

По словам председателя правления «ОТП Банка» Дмитрия ЗИНКОВА, на сегодня проблемная задолженность по банковским кредитам в общем кредитном портфеле составляет 8-9%. Однако банкиры уверены, что количество желающих не платить по кредитам увеличит этот показатель.

Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Согласно Закону, на период выхода экономики Украины из финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров.