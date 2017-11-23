Экономический рост Украины в следующем году превысит 3% - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что экономический рост в стране в 2018 году превысит заложенные в проект государственного бюджета 3%. Об этом глава правительства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я глубоко убежден, что нам в следующем году удастся достичь экономического роста больше 3%", - сказал он.

По словам Гройсмана, ускоренный экономический рост позволит не только создать рабочие места и повысить доходы украинцев, но и в целом стабилизировать ситуацию в стране.

"Это больше рабочих мест для украинцев, больше зарплат, это, в конце концов, стабилизация ситуации в стране", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что правительство намерено добиться экономического роста в 2018 году на уровне более 5%.

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 году – на 3,5%.