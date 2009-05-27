Банк «Пивденный» погасил синдицированный кредит

Банк «Пивденный» вчера, 26 мая, произвел погашение синдицированного кредита на сумму 46 млн. долл. США. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данный кредит был привлечен сроком на 1 год по ставке LIBOR+ 3,25% годовых и использовался для финансирования внешнеторговых контрактов клиентов банка.

Организаторами синдицированного кредита выступали Royal Bank of Scotland (Великобритания), Bayerische Landesbank (Германия) и ING Bank N.V. (Нидерланды).

Как отметил председатель правления АБ "Пивденный" Вадим МОРОХОВСКИЙ, банк выполнил свои обязательства в срок.

На сегодняшний день банк «Пивденный» выполнил все взятые на себя международные обязательства и свободен от задолженностей перед иностранными кредиторами на ближайший год.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

По данным Национального банка Украины, активы банка на 1 апреля т.г. составляли 10 млрд. 656 млн. 48 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 235 млн. 221 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 420 млн. 826 тыс. грн., уставный капитал – 711,205 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Пивденный» в первом квартале 2009 г. составила 20,061 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля 2009 г. акциями банка владели: Юрий РОДИН (прямое участие – 20,001%, опосредованное – 11,5037%), Тамара РОДИНА (прямое участие – 1,4334%, опосредованное – 27,3174%), Александр РОДИН (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 20,4283%), Анна РОДИНА (прямое участие – 0,7287%, опосредованное – 21,4344%), Веля РОДИНА (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 22,3276%), ООО «Теком»(прямое участие – 6,5877%, опосредованное – 13,3947%), Марк БЕККЕР (прямое участие – 13,3079%, опосредованное – 3,1162%), Алла ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 11,1287%, опосредованное – 7,0462%), Левон ВАНЕЦЬЯНЦ (прямое участие – 0,4585%, опосредованное – 11,2187%).