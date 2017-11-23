Гройсман о деле против главы Фонда госимущества: пока нет оснований для его увольнения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пока не видит оснований для отстранения исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова от занимаемой должности в связи с объявлением Генеральной прокуратурой подозрения в причастности чиновника к незаконной приватизации здания Министерства аграрной политики и продовольствия в 2013 году.

Читайте такжеЭкономический рост Украины в следующем году превысит 3% - премьер

Об этом глава правительства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я не вижу оснований сегодня отстранять его. Если в отношении него есть подозрение - правоохранительные органы должны выполнить свою работу, провести расследование и доказать в суде его виновность. Если его осудят - он не только будет уволен, но и будет нести ответственность за преступление, если он его совершал", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение для объявления и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову и 23 ноября передала его с материалами уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). По словам генерального прокурора Юрия Луценко, ГПУ расследует уголовное производство относительно незаконной приватизации части здания Министерства аграрной политики Украины, расположенного на улице Крещатик, 24, в январе 2013 года. По информации генпрокурора, Трубаров, являясь на тот момент руководителем Киевского отделения Фонда госимущества, подписал незаконный договор.

Кабмин назначил Виталия Трубарова исполняющим обязанности главы Фонда государственного имущества 6 сентября 2017 года.