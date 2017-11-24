Кабмин накапливает резервы для повышения пенсий военным - Рева

Кабинет министров Украины накапливает резервы для повышения пенсий военнослужащим и ожидает принятие соответствующего закона до конца 2017 года, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью корреспонденту УНИАН.

Читайте такжеБюджет Пенсионного фонда в 2018 году вырастет на четверть – Рева

"У нас есть резерв для повышения пенсий военнослужащим, над чем сейчас и работаем", - сообщил министр, уточнив, что средств будет еще больше, если реформа об общем пенсионном обеспечении будет давать результаты – бизнес начнет выходить из тени.

При этом Рева подчеркнул, что закон требует тщательной проработки, и Министерство социальной политики сейчас серьезно работает над этим.

"Я не буду лукавить, но в этой сфере нужно наводить порядок и очень существенно. Главное, чтобы условия пенсионного обеспечения для военных не были ухудшены по сравнению с тем, что есть на сегодня", - отметил Рева.

Он отметил, что этот законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

"В таком деле, как подготовка пенсионной реформы военных, не должно быть никаких просчетов. Это тот вопрос, когда нужно спешить, не спеша", - добавил министр соцполитики.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы, начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября. Однако, законопроект еще не готов.

Полный текст интервью читайте на сайте "УНИАН-Экономика"