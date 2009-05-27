УСГ сократила объем страховых премий

СК «Украинская страховая группа» (СК "УСГ") в 1-м квартале текущего года сократила объем страховых премий на 4,5%, , по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 72,97 млн. грн., сумма выплат увеличилась в 1,66 раза – до 69,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Активы СК "УСГ" по состоянию на 1 апреля т.г. составили 236,4 млн. грн., из них более 150 млн. грн. – денежные средства. При этом, порядка 110 млн. грн. размещены на депозитах в банках, а 40 млн. грн. находятся на текущих банковских счетах.

Справка УНИАН. ЗАО «СК «Украинская страховая группа» работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года. В феврале 2008 года ЗАО «СК «Украинская страховая группа» вошло в состав Vienna Insurance Group.

СК "УСГ" по итогам 2008 года собрала страховых платежей на сумму 395,7 млн. грн. объем осуществленных компанией выплат составил 198,7 млн. грн.

Компания имеет 24 лицензии на предоставление 15 добровольных и 9 обязательных видов страхования. Обладает собственной региональной сетью, состоящей из 78 продающих подразделений и 8 региональных центров урегулирования, расположенных на всей территории Украины.