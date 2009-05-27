Эксперт: мировой кризис достиг дна

Мировой кризис уже практически достиг дна.

Как сообщает Reuters, об этом заявил известный экономист, глава независимой экономической исследовательской компании RGE Monitor Нурель РУБИНИ.

"Если судить более реалистично, мы практически достигли дна. Есть свет в конце тоннеля, но нужно еще подождать. Кроме того, восстановление будет не таким сильным, как все ожидают", – отметил он.

По мнению Н.РУБИНИ, мировая рецессия может завершиться в конце, а не в середине 2009 года. По его словам, в экономике еще продолжается спад, и рецессия закончится ближе к концу года, а не в его середине.