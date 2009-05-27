Межбанк: доллар немного подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту к закрытию торгов стабилизировалась, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

По данным компании, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6320/7,6770, к 11:00 цены выросли до 7,6850/7,7000, а к 12:00 снизились до 7,6780/7,6880. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 7,6550/7,6800. В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре долл./грн. – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2443/63, к 11:00 цены поднялись до 0,2460/70, а к 12:00 откатились - 0,2457/0,2465. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2458/65. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1050 (-0,3950).

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6409/7,6506 грн./долл. Всего было куплено 210,759 млн. долл., продано – 191,104 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,6809/10,709 грн./евро. Всего было куплено 28,896 млн. евро, продано – 32,436 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,243/0,245 грн./рубль. Всего было куплено 554,672 млн. рублей, продано – 433,202 млн. рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3971/73, а к 15:00 упали до 1,3901/03. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6480/10,7040, к 11:00 цены ушли вверх 10,7190/10,7560, а к 12:00 понизились до 10,7125/10,7305. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума 10,6420/10,6780.