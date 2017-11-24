Россиянам не хватает денег на одежду и еду - опрос

Уровень бедности в России после краткосрочной паузы в начале 2017 года вновь начал расти практически по всем уязвимым группам граждан, сообщает Росбалт со ссылкой на результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

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"Так, в сентябре 23% российских семей оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое" - это на 3 процентных пункта больше, чем в мае. Доля "хороших" ответов снизилась с 17% до 15%", - сообщает издание.

29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Их доля выросла на 4 процентных пункта по сравнению с маем.

Резко ухудшилось положение многодетных семей (5 и более человек): в мае "крайне бедных" среди них было 34%, а в сентябре — уже 40-43%.

В обзоре ВШЭ также указывается, что более 40% респондентов заявили о трудностях на рынке труда: в каждой пятой семье хотя бы один человек столкнулся либо со снижением зарплаты, либо с задержкой ее выплаты. С 4% до 6% выросла доля тех, кто был вынужден перейти на неполную рабочую неделю. с 6,5% до 9,5% стало больше потерявших работу в принципе.

При этом каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.

Среди пенсионеров доля тех, кто жалуется на финансовые затруднения, выросла за год в 1,2 раза: в сентябре 2017-го таких было 38%, а год назад — 31%. "Наиболее актуальной для незанятых пенсионеров проблемой остается приобретение лекарств", - констатирует ВШЭ. О таких трудностях сообщили 25% опрошенных.

Количество тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается, выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с маем и практически вернулось к уровням годичной давности - 77%.