"Ощадбанк" запустил мобильное приложение для платежных карт Mastercard

Государственный "Ощадбанк" совместно с компанией Google запустил для своих клиентов – держателей платежных карт Mastercard приложение Android Pay, позволяющее осуществлять бесконтактные платежи с помощью смартфона.

Читайте такжеВ Украине запустили первый мобильный банк без отделений

"Ноябрь 2017 года. Android Pay для клиентов "Ощадбанка" - это реальность", - заявил глава правления банка Андрей Пышный в ходе презентации. По его словам, теперь помимо запущенного в этом году приложения "Ощад Pay", держатели карт смогуn оплачивать покупки с помощью смартфона бесконтактно за считанные секунды.

В свою очередь, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Вера Платонова поблагодарила банк за скорость внедрения проекта, называя ее рекордной для европейских стран. "Думаю, что через 2-3 года расчет смартфоном любого типа будет если не основным, то вторым способом расчета", - отметила она.

Присутствующий на презентации генеральный директор «Google Украина» Дмитрий Шоломко отметил, что такими проектами наша страна может гордиться. «Этот проект и далее будет расширяться в Украине. И это не последний банк, который запускает этот сервис», - анонсировал представитель Google.

Справка УНИАН. Android Pay — разработанная компанией Google система электронных платежей с мобильных устройств (смартфонов, планшетов и умных часов), работающих под операционной системой Android. Первый запуск состоялся в сентябре 2015 года. С помощью установленного приложения на смартфоне можно расплачиваться через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату. Сервис доступен в 14 странах: США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Гонконг, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Япония, Бельгия, Россия, Канада, Тайвань, Испания и с 1 ноября 2017 года в Украине.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.