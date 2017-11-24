Данилюк ожидает в ближайшее время открытие против него уголовного дела

Министр финансов Александр Данилюк получил отрицательный ответ от Киевского подразделения Государственной фискальной службы на возражения относительно налоговой проверки и ожидает в ближайшее время получения налогового уведомления-решения, что является прямым основанием для открытия уголовного дела против него.

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Об этом говорится в заявлении Данилюка, распространенном Министерством финансов.

"Позавчера получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на мои возражения относительно акта налоговой проверки. Это означает, что в ближайшее время получу налоговое уведомление-решение - прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальстарт", - говорится в заявлении министра.

По его мнению, это произошло в ответ на внедрение Минфином прозрачного возмещения НДС, блокирование внедрения коррупционной схемы НДС-облигаций, отказ увеличивать финансирование прокуратуры, проведение реформы ГФС, активную позицию относительно ликвидации налоговой милиции и создания Службы Финансовых расследования, борьбу с фиктивным НДС, в частности, на территории , за которую отвечает ГФС города Киева.

Кроме того, он отмечает, что по информации из самой Киевской ГФС, решение было навязано извне, в частности, имело место неправомерное вмешательство Генеральной прокуратуры.

"Понимая, что стабильное Министерство финансов - это залог финансовой стабильности страны, я старался не делать резонансных шагов в ответ на скоординированные действия, направленные на мою дискредитацию. Но всему есть предел. И моему терпению тоже. Я не буду жертвовать своей репутацией и спокойствием своей семьи", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Печерский районный суд Киева поручил ГФС проверить Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов за период 1998-2016 годов на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, однако в начале сентября ГПУ закрыла это дело.

В начале ноября ГФС возобновила проверку финансовых документов министра финансов Данилюка.

Кроме того, в начале ноября стало известно, что Генпрокуратура проверяет возможную причастность министра в течение 2010-2014 годов к деятельности преступной организации под руководством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, повлекшей свыше 18 миллиардов гривень ущерба для государства.