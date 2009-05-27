Ющенко предложит ВР законопроект об усилении независимости НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на следующей неделе внесет на рассмотрение парламента законопроект об усилении независимости Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

По словам, В.ЮЩЕНКО, он рассмотрел проект закона Украины об усилении независимости НБУ и согласился внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады после его доработки службами Секретариата Президента.

В то же время, по сообщению пресс-службы, центральной темой встречи стала ситуация с рекапитализацией банков.

Председатель Национального банка сообщил, что сегодня ожидается принятие правительством решения о рекапитализации трех банков. Решение вопроса о рекапитализации других банков требует дополнительных консультаций относительно формы и объемов участия государства.

Президент выставил требование предоставить исчерпывающую информацию о том, каким образом идет выполнение обязательств относительно собственной докапитализации другими банками и какие меры влияния принимает Национальный банк для предотвращения увеличения количества проблемных банков вследствие недостатка капитала.

Кроме того, был обсужден вопрос соблюдения платежного календаря, в соответствии с которым прогнозируются объемы оттока валюты из страны. Глава государства обратил внимание В.СТЕЛЬМАХА на несоблюдение прогнозных показателей в результате значительного погашения банками своих внешних обязательств, однако в целом выразил удовлетворение показателями платежного баланса страны. В соответствии с последними данными НБУ, негативное сальдо счета текущих операций за апрель составляло лишь 70 млн. долларов, в то время как в апреле прошлого года оно составляло почти 2 млрд. долларов. Это значит, что основные причины, повлекшие колебание на валютном рынке, устранены.

Также был обсужден вопрос необходимости внесения изменений в постановления №107 и №109 Национального банка, которыми был изменен механизм исчисления валютной позиции банков и которые вызывали значительную обеспокоенность банков с иностранным капиталом и Международного валютного фонда. Председатель НБУ заверил, что на протяжении 10 дней им будут проведены соответствующие консультации и принято решение, которое позволит снять напряженность.