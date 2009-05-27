Ющенко выступает за изменения в формировании резервов банков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным внести изменения в механизм расчета валютной позиции и формирования резервов коммерческих банков.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главы государства, об этом шла речь на сегодняшней встрече Президента Украины и председателя Национального банка Украины Владимира Стельмаха.

Как сообщалось, Национальный банк Украины своими постановлениями №107 и №109 внес изменения в порядок расчета валютной позиции коммерческих банков. Согласно документов, резервы, сформированные в иностранной валюте под кредиты в иностранной валюте, не будут использоваться при расчете валютной позиции. Таким образом, дабы не нарушать нормативы Нацбанка, комбанки должны будут формировать в гривнях резервы под задолженность в инвалюте. На выполнение указанных требований Нацбанк дал банкам 90 дней.

С действиями НБУ выразили свое несогласие ряд украинских банков с иностранным капиталом, а также такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

«Председатель НБУ заверил, что на протяжении 10 дней им будут проведены соответствующие консультации и принято решение, которое позволит снять напряжение», - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.