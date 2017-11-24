Гривня снова близится к 27 за доллар

В пятницу, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,90/26,92 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,92/31,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,9128 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 436 сделок на сумму 248,96 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,85/26,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,81/31,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8614 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 418 сделок на сумму 217,82 млн долл.