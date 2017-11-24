Фонд гарантирования получил от управления банками-банкротами 900 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в октябре получил от управления активами ликвидируемых банков 888,8 миллиона гривень.

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Как сообщается на сайте фонда, в том числе 567,6 миллиона гривень получено от продажи активов ликвидируемых банков, еще 309,6 миллиона гривень - от погашения кредитов заемщиками, 1,9 миллиона гривень - от погашения ценных бумаг, 9,7 миллиона гривень - в качестве арендной платы.

Также сообщается, что в целом за 10 месяцев 2017 года фонд получил от управления активами ликвидируемых банков 7,733 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-сентябре 2017 года получил от управления активами ликвидируемых банков 6,844 миллиарда гривень.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень.