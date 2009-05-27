Просроченная задолженность поляков выросла до 22 млрд. долл.

Общая просроченная задолженность поляков перед банками, налоговой администрацией, за товары и услуги к декабрю прошлого года выросла на 15% - до 22 млрд. долларов (по курсу 3,2 злотых за 1 долл.).

По данным Государственного реестра долгов (KRD), которые приводит Gazeta Wyborcza, прирост просроченной задолженности с февраля по май составил 2,3 млрд. долларов, в то время как с декабря прошлого года до февраля он составлял около миллиарда долларов.

Согласно представленных данных, наибольший просроченный долг поляки имеют перед банками – 12 млрд. долл.

На втором месте - задолженность по уплате налогов, которая составляет около 6 млрд. долларов.

По данным газеты, неожиданно для банков проблемными стали кредиты для фирм, просроченная задолженность по которым в первом квартале т.г. выросла на 25% - до 6 млрд. долларов.

В то же время просроченная задолженность по ипотечным кредитам, которые, по мнению ряда экспертов, могли нести серьезную угрозу для стабильности банков, за последний год выросла лишь на около 300 млн. долл. - до 750 млн. долл.

Просроченные долги по потребительским кредитам составляют около 2,2 млрд. долл., что на более 600 млн. долл. больше, чем год назад.

Свыше 600 млн. долл. поляки должны за коммунальные услуги, 160 млн. долл. - за невыплаченные алименты, 80 млн. долл. - по штрафам.

Gazeta Wyborcza отмечает, что поляки также имеют долги перед поставщиками газа и электроэнергии, за услуги телефона и ТВ и другие услуги, размер долга не уточняется.

Справка УНИАН. По данным национального банка Польши, по состоянию на март 2009 года долг частных лиц (в том числе единоличных частных предпринимателей и владельцев фермерских хозяйств) перед банками составлял свыше 120 млрд. долларов (по курсу 3,2 злотых за 1 долл.).

Долг частных лиц (без предпринимателей и фермеров) составлял свыше 105 млрд. долларов.

Долг предприятий на начало весны 2009 г. составлял 70 млрд. долларов.