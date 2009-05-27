ЕК предлагает усилить финансовый надзор в Европе

Европейская комиссия предлагает усилить финансовый надзор в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, комиссары ЕС по экономическим и финансовым вопросам Йоакин АЛМУНЬЯ и по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ, представляя коммюнике Еврокомиссии Совету ЕС и Европарламенту.

Коммюнике, в частности, предусматривает создание Европейского Совета системных рисков и Европейской системы финансовых надзирателей. Предусматривается, что соответствующий пакет законодательства для создания новой архитектуры системы управления финансовым рынком будет готов уже до конца осени.

“Лучший надзор за трансграничными финансовыми рынками является важным с этической и экономической точки зрения”, - отметил Президент Еврокомиссии.

“Кризис продемонстрировал, что существующая система не достаточно отвечает должным образом для единого рынка финансовых услуг”, - добавил комиссар Ч.МакКРИВИ.

Два новых общеевропейских органа, по убеждению Комиссии, должны будут обеспечить контроль за финансовыми рынками на макро- и микроуровнях.

Еврокомиссия ожидает предложений относительно подготовки соответствующих проектов законодательства на базе Коммюнике до 15 июля этого года.