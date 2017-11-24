В "Ощадбанке" объяснили попытки мошенничества с картами своих клиентов

Попытки мошенников скомпрометировать данные платежных карт государственного «Ощадбанка» связаны с высокой долей финучреждения на рынке платежных карт, а не с утечкой данных о его клиентах, сообщили журналистам представители руководства банка.

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«У нас свыше 6 млн активных карт. Вероятность попадания на клиента «Ощадбанка» случайным звонком практически такая же, как наша доля рынка. Такие обзвоны производятся и по отношению к клиентам других крупных банков», - заявил глава правления банка Андрей Пышный.

В свою очередь заместитель главы правления Антон Тютюн обратил внимание, что телефонные мошенники еще никогда не называли закрытые данные по картам, включая код CVV и пин-код, а пытаются их выяснить у клиента. «Наши стандарты информационной безопасности достаточно жесткие. Мы проводим сильный аудит и следим за безопасностью своих баз – ни одна строчка не была никогда утеряна», - отметил он.

По словам Тютюна, обычно мошенники покупают неофициальные базы данных с телефонами и личными данными граждан, после чего делают сплошной обзвон с целью выяснить данные платежных карт, пользуясь недостаточной финансовой грамотностью украинцев. «Мы работаем со своими клиентами и стараемся объяснять, что банк никогда не звонит своему клиенту с целью узнать реквизиты карты, и тем более CVV или пин-код. Это нонсенс», - добавил он.

В качестве примера, когда банк действительно может связаться с клиентом, Тютюн рассказал, что при нетипичной для держателя карты транзакции - расчете картой в Киеве и спустя минуту где-нибудь в Гонконге – банк заблокирует такую операцию и свяжется с клиентом, чтобы выяснить, действительно ли это его операции по карте, или действия мошенников.

Также представитель «Ощадбанка» сообщил, что параллельно банк работает с правоохранительными органами, оперативно информируя их о выявленных фактах мошенничества. «Зачастую это происходит на территориях так называемых ЛНР и ДНР. Оттуда идут звонки. Мы работаем с правоохранителями, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание», - подчеркнул Тютюн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.