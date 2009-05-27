Трансферты и рекапитализация сократили отток валюты

Единовременный рост трансфертов и более активная рекапитализация банков иностранными инвесторами позволили сократить отток иностранной валюты. Об этом идет речь в аналитическом обзоре ING Wholesale Banking Ukraine, переданном УНИАН.

По мнению аналитиков, стремительная девальвация гривни в 2008 году, низкий спрос как на потребительские, так и на инвестиционные товары по-прежнему обеспечивают относительную сбалансированность внешней торговли.

Так, в апреле т.г. объем импорта был всего лишь на 0,2 млрд. долл. меньше объема экспорта, в то время как рост трансфертов позволил балансу текущего счета вплотную приблизиться к нулю (-70 млн. долл.). При этом единовременный рост трансфертов в апреле связан с получением средств от Японии после продажи ей квот на выбросы углекислого газа на 171 млн. долл.

В обзоре отмечается, что, по данным Нацбанка Украины, общий внешний баланс в апреле снова был отрицательным (-1,1 млрд. долл.), хотя и лучше показателя марта. В то же время, если в первом квартале 2009 года отрицательный общий баланс был вызван избыточным спросом на иностранную валюту на наличном валютном рынке, то в апреле более активные погашения внешних обязательств банками стали одним из основных факторов, сохранивших общий внешний баланс отрицательным. Тем не менее стабилизация и укрепление гривни позволили снизить влияние спроса на иностранную валюту на наличном рынке на уровень внешнего баланса.

По словам аналитиков, данные НБУ по-прежнему свидетельствуют о росте притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в текущем году, а в апреле инвестиции выросли более чем в два раза по сравнению с мартом – до 720 млн. долл. Поскольку основная часть ПИИ была направлена в банковский сектор, аналитики отмечают более активный процесс рекапитализации украинских банков их иностранными собственниками.

По мнению аналитиков, текущее укрепление гривни и рост активности украинских заемщиков по реструктуризации своих внешних обязательств несколько снизят отток иностранной валюты по финансовому счету во второй половине года. Однако по-прежнему ожидается ухудшение торгового баланса к концу года в связи со снижением объемов экспорта и ростом импорта, поскольку прогноз восстановления производства по основным статьям украинского экспорта (металлургия и химия) остается негативным. Ожидаемое ухудшение торгового баланса во второй половине 2009 года наряду с неожиданно низкими показателями внешней торговли за первое полугодие 2009 года заставили аналитиков пересмотреть прогноз счета текущих операций за 2009 год в сторону понижения до дефицита на уровне 1 млрд. долл., или 0,8% от ВВП.