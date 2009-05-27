ООН ухудшила прогноз по мировой экономике

ООН ухудшила прогноз по темпам развития мировой экономики, спад которой в 2009 году составит 2,6% по сравнению с 0,5%, которые прогнозировались в январе.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в докладе, который был обнародован сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В документе отмечается, что большинство экономических держав мира столкнулись с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны. При этом указывается, что в случае, если не удастся разблокировать мировую банковскую систему и финансовый сектор, рецессия в большинстве стран продлится и в 2010 году.