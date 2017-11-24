Российский суд взыскал $10 миллионов с гражданина РФ в пользу "Ощадбанка"

Московский городской суд (Российская Федерация) подтвердил взыскание в пользу государственного «Ощадбанка» 10 млн долл. США с российского гражданина Виктора Голинки – владельца консервного завода «Универ» и компании «Виноградовский райагротехсервис» в Закарпатской области Украины.

Читайте такжеВ "Ощадбанке" объяснили попытки мошенничества с картами своих клиентов

Как сообщила пресс-служба банка, одновременно этот гражданин является поручителем по кредитам указанных компаний перед «Ощадбанком», размер задолженности по которым составляет около 300 млн грн.

«Решение вступило в законную силу и может быть исполнено в принудительном порядке», - отмечается в сообщении.

При этом в банке подчеркнули, что это решение является первым в пользу «Ощадбанка», полученным за пределами Украины.

«Надеемся, что это решение суда также будет подтверждением того, что долги государственному банку необходимо возвращать независимо от того, где находятся должники», - прокомментировал событие глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.