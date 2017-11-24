Нацбанк отозвал валютную лицензию у крупнейшей сети обменников

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют.

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«Соответствующее решение принято в связи с выявленными многочисленными фактами нарушений указанным финучреждением порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе по организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют», - сообщается на сайте НБУ.

Справка УНИАН. Финансовая компания «Абсолют Финанс» работает на рынке Украины с 2008 года, управляет крупнейшей сетью пунктов наличного обмена валют в составе свыше 1,2 тыс. отделений. Владельцами компании являются граждане Украины Оксана и Илона Бродовские, Григорий Пронько.

С 12 октября Национальный банк повысил требования по организации защиты помещений небанковских финучреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют.

По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.