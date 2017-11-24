Порошенко анонсировал новую программу макрофинансовой помощи от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует запуск Евросоюзом новой программы макрофинансовой помощи для Украины на 2018-2019 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе.

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«Мы договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи (для Украины - УНИАН) на 2018-2019 годы, три транша, такой же объем, причем начинаем работать с января 2018 года», - сообщил Порошенко.

По словам главы государства, программа макрофинансовой помощи будет мотивацией для Украины продолжать реформы.

«У нас есть договоренность не разглашать цифры, но примерно речь идет о тех же объемах, что и третий транш (действующей программы макрофинансовой помощи - УНИАН)», - отметил он.

«У нас были очень интенсивные в эти дни переговоры и вчера вечером, и сегодня, и они завершились этим результатом. Я считаю его достаточно классным», - сказал президент.

Как известно, ранее глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью «Европейской правде» заявил, что Украина утратит возможность получить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований.

Мингарелли объяснил, что остались четыре требования, которые Украина не выполнила: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Посол ЕС подчеркнул, что для выполнения этих условий существует крайний срок, «и он истекает в ближайшие несколько дней».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в целом 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро.

Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

Условие Евросоюза о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинских властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины.

В связи с этим в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт древесины как не выполнивший своей прямой функции, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также выработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно зарегистрировать законопроект в парламенте.

В апреле 2017 года Евросоюз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.