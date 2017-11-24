Евро на межбанке достиг 32 гривень

В пятницу, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,96/32,00 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9136 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 636 сделок на сумму 380,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,90/26,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,92/31,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.