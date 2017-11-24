Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до $2

Курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до отметки $2, но сейчас откатился до $1,79. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap, сообщает Liga.net.

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Как сообщает ITC, к концу года Karbowanec добавят на украинскую биржу kuna.io и в криптоматы Cryptomat что должно облегчить покупку валюты.

Karbowanec запустили 30 мая 2016 года. Криптовалюта основана на протоколе CryptoNote без премайна. Сейчас самой известной криптовалютой на этом протоколе является Monero.