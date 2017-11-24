Доллар и евро у психологических отметок: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2691.3646 (24 ноября – 2686.1440)

100 EUR – 3196.5337 (24 ноября – 3182.5434)

10 RUR – 4.5981 (24 ноября – 4.5947)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,96/32,00 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.