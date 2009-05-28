Банк России ожидает снижения инфляции

Центробанк РФ с 1 февраля по 25 мая приобрёл более 30 млрд долл., золотовалютные резервы России выросли до 402 млрд долл. Об этом сообщил сегодня глава Банка России Сергей Игнатьев, передает Газета.Ру.

Инфляция за 25 дней мая составила 0,6%, сообщил он. По словам Игнатьева, «инфляция, очень вероятно, будет снижаться». Центробанк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования.

ЦБ также сохраняет верхнюю границу стоимости бивалютной корзины на уровне 41 рубль. «Волатильность курса рубля сейчас по сравнению с тем, что было год или два года назад, заметно возросла. Это не случайно, это соответствует нашим намерениям постепенно перейти к свободному плаванию курса рубля и инфляционному таргетированию», - сказал Игнатьев. Ранее Игнатьев говорил, что вероятно такая верхняя граница бивалютной корзины может сохраниться до конца текущего года.

Достаточность капитала банков, по предварительным оценкам, на 1 мая 2009 года составила около 18% против 14,8% на 1 сентября 2008 года.

Игнатьев отметил важность данного показателя, поскольку «плохие долги» у банков могут повлиять именно на показатель капитала у банка. На 1 мая 2009 года объем просроченной задолженность у банков составил 4% против 1% на 1 сентября 2008 года.