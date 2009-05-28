Иена падает по отношению к доллару и евро

Курс японской иены снижается до самой низкой отметки за последние две недели по отношению к евро. Также японская валюта теряет свои позиции и по отношению к доллару на фоне увеличения спроса на более прибыльные виды активов, сообщает k2kapital..

Иена снизилась к 16 наиболее активным валютам после того, как правительство Японии сообщило, что инвесторы увеличили объем приобретений зарубежных облигаций и векселей. Так, объем приобретений данных бумаг составил 641,1 млрд.иен ($6,7 млрд.), что стало самым высоким показателем за месяц.

Кроме того, объем розничных продаж в Японии в апреле, согласно информации Министерства торговли страны, снизился на 2,9% в годовом исчислении.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 132,65 иены, а не 131,83 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,99 иены за доллар против 95,34 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3819 за евро против $1,3825 в предыдущую торговую сессию.