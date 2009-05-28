Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,63/7,66 грн./долл. после вчерашнего роста до 7,6550/7,6800 к закрытию.

Цены на российскую валюту упали до 0,2435/0,2447 грн./рубль против 0,2458/65 к закрытию торгов в среду.

Котировки по евро-гривне тоже ушли вниз – 10,5500/10,2447 грн./евро, как и вчера, когда торги закрылись ценовыми уровнями текущего минимума 10,6420/10,6780.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3846/1,3848 долл./евро (среда – 1,3971/1,3973 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,63 грн./долл.