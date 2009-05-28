Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США
11:20, 28 мая 2009Финансы
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Экономика способна вернуться к сильным показателям
Кредитное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service 27 мая подтвердило высший кредитный рейтинг США - AAA, - развеяв опасения финансовых рынков по поводу кредитоспособности крупнейшей экономики мира, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.
Рейтинговое агентство заявило, что долгосрочная устойчивость американской экономики и ее роль в решении глобальных проблем должны увеличить ее способность вернуться к сильным показателям после нынешней рецессии.
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