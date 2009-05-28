Евросоюз усилит надзор за банками

Евросоюз обнародовал план реформы, призванной предотвратить повторение финансового кризиса и уберечь деньги налогоплательщиков за счет усиления надзора за банками, сообщает Белапан.

Как сообщает агентство Франс Пресс, Еврокомиссия предложила создать новую организацию, которая будет заниматься мониторингом финансовой системы ЕС. Европейский совет по системным рискам (European Systemic Risk Council, ESRC), который возглавит президент Европейского Центробанка, будет собирать и анализировать информацию, важную с точки зрения финансовой стабильности стран ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать Европейскую систему финансового наблюдения (European System of Financial Supervisors, ESFS), куда войдут представители органов, наблюдающих за деятельностью банков, страховых компаний и рынком ценных бумаг. Европейский Центробанк будет наблюдать за общим состоянием экономики, а не за конкретными кредитными организациями.

Новые регуляторы могут начать работу в 2010 году, если будут одобрены Советом ЕС и Европарламентом.

Европейская экономика, пострадавшая от мирового финансово-экономического кризиса, пережила в первом квартале 2009 года самый масштабный обвал в новейшей истории. ВВП еврозоны в первом квартале 2009 года упал на 2,5 процента в сравнении с предыдущим кварталом.

Данное предложение ЕС, пишет портал “ДЕЛО”, вызвало протест со стороны Германии и Великобритании. Вторая опасается, что в результате данной реформы будет ограничена роль лондонского City, одного из самый больших мировых финансовых центров.

Польская сторона также высказывает сомнения в отношении ограничения роли местных надзоров. Представитель KNF (Комиссия финансового надзора) Станислав Ключа объясняет, что надзор должна сопровождать финансовая ответственность относительно депозитария. Если решения будут приниматься на европейском уровне, а ответственность останется на уровне государства, то польский клиент и налогоплательщик будет отвечать за ошибки, совершенные за пределами государства.