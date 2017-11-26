Курс биткоина впервые превысил $9 тысяч

Курс биткоина в очередной раз установил рекорд и теперь пробил отметку в $9000, передает РБК.

На торгах утром в воскресенье, 26 ноября, в 9:14 по киевскому времни курс биткоина достиг отметки $9043, притом что на открытии биткоин стоил $8763. Таким образом, рост составил $280.

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Установив рекорд, биткоин опустился до $8932. По данным на 12:43 по киевскому времени, один биткоин стоит $8965. Капитализация биткоина при этом составляет $149 млрд.

На прошлой неделе курс биткоина превысил $8000 на фоне тестирования системы продажи фьючерсов на Чикагской бирже CME Group и ожидания притока на рынок институциональных инвесторов.

Ранее УНИАН сообщал, что курс украинской криптовалюты Karbowanec вырос до отметки $2, но затем откатился до $1,79.