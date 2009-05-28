Черновецкий: Кабмин забрал в госбюджет почти половину средств Киева

Правительство изъяло в текущем году в государственный бюджет Украины почти половину средств столичного бюджета. Об этом, выступая на очередной сессии Киевсовета, заявил председатель Киевской городской государственной администрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в текущем году из бюджета столицы в государственный бюджет «феноменально и безосновательно» изъято 7,5 млрд. грн.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что изъятые средства должны были быть направлены на адресную помощь всем категориям льготников и материально незащищенных киевлян, на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги и на завершение строительства стратегически важных столичных объектов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что почти полгода тому назад его команда направила правительству обращение с призывом отменить "это безосновательное изъятие средств" из бюджета Киева. Вместе с тем, реакции на этот призыв до сих пор не последовало. «Я ответственно заявляю, что готов сделать все и не остановлюсь до тех пор, пока эти средства не будут возвращены в бюджет столицы», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта с. г. депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.