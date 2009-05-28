Сбербанк России будет развивать в Украине корпоративный бизнес

В ближайшие два года для ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» (г.Киев) приоритетным будет развитие корпоративного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления “Дочернего банка Сбербанка России” Игорь ЮШКО журналистам в четверг.

“Прежде всего, это обусловлено экономической ситуацией”, - сказал И.ЮШКО.

Также в ближайшее время, по его словам, усилия банка будут направлены на развитие своих технологий, а также переформатирование сети для работы с корпоративными клиентами.

И.ЮШКО сообщил, что работа с населением также будет развиваться, но не путем создания ипотечных и кредитных центров, а путем переоснащения отделений для работы с международными платежными системами по переводу платежей и т. д.

Справка УНИАН. ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). До июня 2008 г. банк назывался ЗАО «Банк НРБ», зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 4,654 млрд. грн., обязательства –3,722 млрд. грн., собственный капитал – 932,242 млн. грн., уставный капитал - 839,929 млрд. грн.

В первом квартале 2009 года банк получил убыток в 142,299 млн. грн., по итогам 2008 года чистая прибыль составила 50,76 млн. грн