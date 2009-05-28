Экономика США стабилизируется

12:45, 28 мая 2009
Финансы
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Но впереди долгий путь

Президент США Барак Обама заявил, что экономика США уже не на краю пропасти и начинает стабилизироваться после худшей за последние 20 лет рецессии, сообщает Рейтер.

"Сейчас уже можно сказать, что мы не стоим на краю пропасти. Появилось спокойствие, которого раньше не было", - заявил Обама, выступая на благотворительном вечере по сбору средств для Национального демократического комитета.

Барак Обама заявил, что ситуация изменилась, в основном, благодаря работе его администрации, которая за первые четыре месяца сумела сделать больше, чем любая другая администрация с 1930-х годов.

Президент так же сказал, что несмотря на признаки улучшения в экономике, необходимо многое сделать для того, чтобы привести в порядок финансовую систему страны.

"Мы не можем почивать на лаврах, у нас очень много работы, которую предстоит сделать", - сказал он.

Барак Обама заявил, что в таких сферах как финансовое регулирование необходимы масштабные реформы, которые выведут экономику США на нормальный уровень.

"И речь идет не о том, чтобы исчерпать кредит по кредитной карте, накачать банки деньгами и создать новый пузырь, взамен лопнувшего на рынке недвижимости", - сказал президент.

"Речь идет о том, чтобы создать условия для медленного, но стабильного прогресса и прочного экономического роста", - заявил Обама.

Американский министр финансов Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), сообщает www.k2kapital.com, также заявил, что ‘кономика США стабилизируется.

"Национальная экономика демонстрирует первые признаки стабильности. Улучшилась ситуация с доверием, начинается выздоровление финансовой системы. Начинаются небольшие улучшение в сфере кредитования, - сказал Гейтнер. - Однако это только начало, и нам предстоит долгий путь".

Гейтнер выступил в Бостоне, где он назвал получателей 1,5 млрд. долл. федеральных налоговых кредитов на проекты территориального развития.

Согласно последним статистическим данным экономика США стабилизируется после многих месяцев спада, когда безработица достигла 8,9 процента.

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