Самая популярная в мире криптовалюта продолжает ставить рекорды

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в воскресенье обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9,495 тысячи долларов, в понедельник валюта на ранних утренних торгах приближалась к 10 тысячам, следует из данных торгов.

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Сегодня утром биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,05% и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. При этом ранее на торгах валюта поднималась до отметки в 9,724 тысячи доллара. На бирже OKCoin биткоин рос на 3,61%, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex - на 2,58%, до 9,5 тысячи долларов, передает Прайм.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, рост стоимости валюты был вызван все большим вниманием, которое оказывают криптовалюте институты различного уровня - от исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию ну утро составляла рекордные 303,2 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 46,6 миллиарда долларов. На третьем месте - Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple - ее капитализация составляет 9,7 миллиарда долларов.