Налоговых преступлений стало меньше

В январе-апреле 2009 г. количество раскрытых налоговой милицией преступлений уменьшилось на 0,4 тыс., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 2,3 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Геннадий ЛИСОВЫЙ сегодня на брифинге.

В то же время он отметил, что тенденция к уменьшению количества раскрываемых преступлений появилась вследствие отхода налоговиками от практики выявления мелких нарушений.

По его словам, удельный вес раскрытия тяжелых преступлений увеличился с 72,9% (2 тыс. преступлений) в январе-апреле 2008 г. до 92,7% (2,1 тыс. преступлений) в январе-апреле 2009 г.

По данным пресс-службы ГНАУ, благодаря новому подходу налоговая милиция в январе-апреле 2009 г. доначислила в бюджет более 1 млрд. грн., что почти на 77 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

При участии подразделений налоговой милиции предупреждено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 2 млрд. грн. По данным фактам возбуждено 217 уголовных дел.