Вкладчикам "Дельта Банка" возобновляют выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 27 ноября, возобновляет гарантированные выплаты вкладчикам ликвидируемого «Дельта Банка».

Читайте такжеВкладчикам банков "Юнисон" и "Михайловский" возобновили выплаты

Как сообщила пресс-служба фонда, для получения выплат вкладчикам нужно до 9 января 2018 года обратиться в отделения государственного «Укргазбанка».

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Информацию о дальнейших выплатах фонд обещает сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.