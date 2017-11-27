Нацбанк внесет ряд изменений в свои нормативные акты

Национальный банк Украины планирует внести изменения в ряд своих нормативно-правовых актов для приведения их в соответствие с последними изменениями законодательства.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения.

Как отмечается в сообщении, проект предусматривает изменения в ряд положений, включая положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте, о расчетных палатах для предъявления векселей к платежу, о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте.

Также предусмотрены изменения в положение о порядке исполнения банками документов на перевод, покупку и продажу иностранной валюты или банковских металлов в особый период.

Кроме того, изменения касаются положения о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест денежных средств в иностранных валютах и банковских металлах и положения об электронных деньгах в Украине.

По информации НБУ, изменения разработаны, в частности, на основании Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 марта приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», разрешающий упрощенный выкуп мажоритарными владельцами компаний акций миноритариев, которые владеют менее 5% акций компании.