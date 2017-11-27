Гройсман прилетел в Грузию обсудить перспективы сотрудничества (фото)

Грузия входит в топ-20 перспективных рынков для украинского экспорта, и страны планируют увеличить товарооборот до 1 млрд долл. в год.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана во время встречи с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.

Он отметил, что если в прошлом году товарооборот между государствами составил почти 500 млн долл, то за 7 месяцев текущего года превысил 345 млн долл.

«Сейчас мы ставим задачу довести товарооборот до 1 млрд долл, - сказал Гройсман. - Среди перспективных направлений сотрудничества - агросектор, туризм, энергетика".

Гройсман также отметил, что одним из наиболее перспективных направлений работы является развитие транзитного потенциала двух государств. Он подчеркнул, что сочетание географических и транспортных возможностей Киева и Тбилиси может и должно стать важной составляющей международной инициативы «Новый шелковый путь».

Глава правительства Грузии поддержал украинского премьера.

"Новый шелковый путь невозможен без Украины. У вас есть выход в Европейский Союз, у нас - в Китай, с которым действует режим беспошлинной торговли", - сказал Квирикашвили.

В этом контексте Гройсман напомнил, что в сентябре текущего года в Одессе подписан Меморандум о сотрудничестве между «Укрзализныцей», «Грузинской железной дорогой» и «Азербайджанской железной дорогой», который будет способствовать развитию железнодорожных маршрутов через Кавказ в направлении Украины и Евросоюза и в обратном направлении.

«У нас есть предварительные договоренности о создании совместных транспортных структур, тарифной политике. Надо ускорять этот процесс. Уверен, что наши переговоры дадут дополнительный импульс этому процессу», - отметил Гройсман.

Он также предложил грузинской стороне продумать возможности привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в рамках проекта «Нового шелкового пути».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 ноября начал официальный двухдневный визит в Грузию. Глава правительства проведет переговоры с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе, примет участие в экономическом форуме «Один пояс - один путь».