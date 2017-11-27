В Украине с декабря вырастут соцвыплаты для людей с инвалидностью

Размер около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью вырастет с 1 декабря 2017 года, сообщается на странице пресс-службы вице-премьер министра Украины Павла Розенко в Facebook.

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«В связи с тем, что с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат», - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Согласно сообщению, Розенко добавил, что с 1 декабря произойдет повышение социальных пособий для всех категорий граждан, размер которых зависит от размера прожиточного минимума.

«Хочу внести определенную ясность по пенсиям и социальным выплатам для людей с инвалидностью, потому что многие путают эти сроки. Мы усилили пенсионное обеспечение инвалидов, и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. Тем, кто получал 949 грн, пенсия выросла на 44% - до 1373 грн, другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%. Но люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1312 грн.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины теперь рассчитывается по новой формуле.

В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получили 4 млн 794,8 тыс. человек, доплату в размере от 200 до 500 грн – 2 млн 069,8 тыс. человек. Повышение пенсий в размере от 500 грн до 1000 грн коснулось 1 млн 291,6 тыс. пенсионеров, и еще 2 млн 082,6 тыс. человек получили увеличенные пенсии более чем на 1000 грн.