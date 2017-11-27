Офис крупных налогоплательщиков выявил сомнительных операций на 6 миллиардов

Офис крупных налогоплательщиков при Государственной фискальной службе в январе-сентябре благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС выявил сомнительных операций на 6 миллиардов гривень.

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Согласно сообщению на сайте Офиса, в основном это бестоварные сделки, генерируемые предприятиями - так называемыми "встречными транзитами", которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей.

По данным Офиса, в результате прекращения формирования кредита на сумму в 6 миллиардов гривень удалось не допустить прямых бюджетных потерь на сумму почти в 1,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики за январь-октябрь 2017 года перечислили в государственный бюджет 211 миллиардов гривень налогов и сборов, что на 20% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.