Госбюджет-2018: Кабмин заложил более 115 миллиардов на развитие страны

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2018 год, который будет рассмотрен Верховной Радой 7 декабря, 115,4 миллиарда гривень на расходы развития, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Читайте такжеПроект госбюджета-2018 соответствует требованиям МВФ – Минфин

При этом уровень затрат развития в 2018 году планируется увеличить на 27%, или на 31 миллиард гривень больше, чем в 2017 году.

В расходах развития государственного бюджета на 2018 год запланировано 65,1 миллиарда гривень капитальных расходов. В частности, поступления в Дорожный фонд запланированы на уровне 22,5 миллиарда гривень. В Государственный фонд регионального развития в следующем году должно поступить 8,1 миллиарда гривень. Капитальные расходы на сектор обороны и безопасности составят 8,6 миллиарда гривень; на развитие оборонно-промышленного комплекса - 2 миллиарда гривень, на реализацию инвестиционных проектов - 1,7 миллиарда гривень; на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин - 1,9 миллиарда гривень, на государственную поддержку животноводства - 1,9 миллиарда гривень. Кроме того, еще 4 миллиарда гривень предусмотрено в качестве софинансирования проектов международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 миллиарда гривень и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.