Ликвидацию двух банков продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации "Уникомбанка" и банка "Золотые ворота" на 1 год. Как сообщила пресс-служба Фонда, ликвидация "Уникомбанка" продлевается до 3 декабря 2018 года, банка "Золотые ворота" - до 4 декабря 2018 года включительно.

Читайте такжеВ Фонде гарантирования назвали условие возвращения денег крупным вкладчикам "Дельта Банка"

Также сообщается, что на соответствующий период продлеваются полномочия ликвидаторов банков – Ирины Ларченко в "Уникомбанке" и Валерия Ермака в банке "Золотые ворота".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации "Уникомбанка" в декабре 2015 года. С 16 октября 2015 года в банке работала временная администрация. "Уникомбанк" (банк "Перспектива") работал на рынке Украины с 2002 года. Его основным владельцем являлся Андрей Радкевич.

Ликвидация банка "Золотые ворота" началась в декабре 2014 года, при этом Фонд гарантирования дважды продлевал процедуру ликвидации – в декабре 2015 и декабре 2016 года. Банк "Золотые ворота" работал на рынке Украины с 1993 года. Его основными собственниками были Яков Кузнецов, Вадим Вишневский и Евгений Черняк.