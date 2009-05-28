Левочкин: качество инвестиций существенно ухудшилось

Качество пришедших в Украину инвестиций существенно ухудшилось. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН народный депутат Украины от Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он отметил, что, по данным экспертов, основными источниками инвестиций на сумму свыше 1,1 млрд. долларов стали иностранные банки, увеличившие капитал своих украинских дочерних банков, а также репатриация средств из офшоров.

Как считает депутат, надеяться на то, что эти инвестиции будут способствовать оживлению экономики, не стоит. Ведь, по его словам, наибольший их объем поступил в финансовый сектор (284,4 млн. долларов), в предприятия, осуществляющие операции с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям инвестировано 296 млн. долларов.

С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул, что в промышленность, которой капиталовложения нужны сейчас как воздух, было направлено всего 78,3 млн. долларов. Да и то большая часть этих средств поступила из Кипра, добавил он. То есть это, скорее всего, связано с тем, что многие компании попросту вынуждены возвращать ранее выведенные средства, считает депутат. При этом, по его информации, в последующих кварталах эксперты ожидают уменьшения притока инвестиций из-за выжидательной позиции, которую заняли инвесторы.